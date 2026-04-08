HOME SPORTS NETTING

Kisah Mantan Pebulu Tangkis Cantik Asal China Gong Ruina, Pernah Diisukan Jalin Asmara dengan Legenda Indonesia Sigit Budiarto

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |04:08 WIB
Kisah Mantan Pebulu Tangkis Cantik Asal China Gong Ruina, Pernah Diisukan Jalin Asmara dengan Legenda Indonesia Sigit Budiarto
Simak kisah mantan pebulu tangkis cantik asal China Gong Ruina yang pernah diisukan jalin asmara dengan legenda Indonesia (Foto: Facebook)
KISAH mantan pebulu tangkis cantik asal China Gong Ruina menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah diisukan menjalin asmara dengan legenda Indonesia Sigit Budiarto.

Gong merupakan salah satu pebulu tangkis kenamaan di China pada sektor tunggal putri. Ia pernah menduduki ranking 1 dunia pada awal dekade 2000-an.

1. Prestasi Gong Ruina

Gong Ruina (Foto: Facebook)

Sejumlah prestasi diraih Gong selama berkarier. Di level individu, ia menjadi kampiun Kejuaraan Asia Junior 1997, Kejuaraan Dunia Junior 1998, serta Juara Dunia 2001.

Gong juga berperan penting dalam kesuksesan Tim Bulu Tangkis China meraih gelar Piala Uber 2000, 2002, dan 2004. Perempuan asal Hunan itu melengkapi gelarnya dengan medali emas Asian Games 2002.

Tak hanya itu, Gong memiliki delapan titel juara di IBF World Grand Prix sebelum berubah menjadi BWF World Tour. Berbagai gelar itu membuatnya jadi legenda di China.

Siapa sangka, Gong sempat bikin heboh di dunia bulu tangkis Tanah Air. Ia disebut menjalin asmara secara diam-diam dengan Sigit Budiarto pada medio 2003 hingga 2004.

 

