Honda Mulai Bangkit, Johann Zarco Yakin Bisa Bersaing di 5 Besar Klasemen MotoGP 2026

MONTE CARLO – Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco, mengungkapkan ambisi besarnya untuk menembus jajaran lima besar klasemen MotoGP 2026. Meski kompetisi baru saja dimulai, Zarco merasa peluang untuk merangkak ke papan atas masih sangat terbuka lebar bagi dirinya dan tim.

MotoGP 2026 sejauh ini baru menyelesaikan tiga seri balapan. Saat ini, posisi Zarco memang masih terpaut cukup jauh dari target utamanya, di mana pembalap asal Prancis tersebut sementara tertahan di peringkat ke-15 klasemen pembalap.

Johann Zarco menegaskan rasa optimisme untuk bisa ikut memanaskan persaingan di barisan depan pada musim 2026 ini. Karena itu, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan performa motor dan gaya balapnya dalam seri-seri mendatang.

1. Keyakinan pada Peningkatan Performa

"Sekarang, berdasarkan perasaan saya, saya berkata pada diri sendiri, ‘Ya, 5 besar, kita telah naik satu langkah," kata Johann Zarco dari Motosan, Selasa (7/4/2026).

"Mungkin saya sedikit terlalu optimis," tambahnya.