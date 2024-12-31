Manajer Pramac Ungkap Alasan Ducati Pilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin, Singgung soal Daya Tarik

MANAJER Pramac Racing, Fonsi Nieto, berbicara soal alasan Ducati Corse memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin untuk MotoGP 2025. Ternyata, ada sangkut paut dengan daya tarik pembalap.

Drama di tim pabrikan asal Borgo Panigale terjadi pada tengah musim MotoGP 2024. Saat itu, Ducati secara tiba-tiba mengontrak Marquez yang baru satu musim membalap untuk tim Gresini Racing.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

1. Tak Menganggap

Ducati mengesampingkan pembalap tim satelit yang sudah bertahun-tahun membelanya yakni Martin. Menyusul keputusan itu, mereka kehilangan Pramac Racing yang sekarang menjadi tim satelit Yamaha.

Sementara, Martin yang berhasil menjadi juara MotoGP 2024 hengkang ke Aprilia Racing. Nieto mengatakan, situasi bimbang memang menghampiri Ducati Lenovo saat itu. Pasalnya, The Baby Alien juga menunjukkan perkembangan signifikan.

Marquez berhasil menempati posisi ketiga di akhir klasemen musim lalu, tepat di belakang Martin dan Bagnaia. Nieto mengatakan, alasan utama Ducati Lenovo juga berdasarkan popularitas dan kemampuannya.

“Tidak mudah bagi Ducati untuk kehilangan (Jorge) Martin, namun dapat dimengerti mereka memilih Marc Marquez,” kata Nieto, dikutip dari Motosan, Selasa (31/12/2024).

“Ducati sedang berada dalam momen kejayaan, namun kehilangan pebalap seperti Jorge, yang kini menjadi juara dunia, bukanlah hal yang mudah bagi mereka,” imbuh pria asal Spanyol itu.