HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beri Gresini Racing Banyak Pelajaran Penting Selama MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:22 WIB
Marc Marquez Beri Gresini Racing Banyak Pelajaran Penting Selama MotoGP 2024
Gresini Racing banyak belajar dari Marc Marquez sepanjang MotoGP 2024 (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

DIREKTUR Olahraga Gresini Racing, Michele Masini, mengaku timnya banyak belajar dari Marc Marquez sepanjang MotoGP 2024. Ia menyebut sosok The Baby Alien layak dijadikan panutan.

Marquez merapat ke Gresini setelah berpisah dengan Repsol Honda pada akhir MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol itu bergabung dengan kontrak selama satu musim.

Marc Marquez tersenyum di garasi tim Gresini Racing pada MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez tersenyum di garasi tim Gresini Racing pada MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)

1. Tinggalkan Kesan

Walau pun hanya sebentar, Marquez banyak meninggalkan kesan untuk Gresini. Ia berhasil mendongkrak prestasi tim dengan finis di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024.

Hasil itu didapat dari tiga kemenangan serta 16 kali naik podium pada musim lalu. Masini mengatakan, momen manis bersama Marquez terasa sangat singkat bagi Gresini.

“Ini terlalu singkat bagi kami. Pada tingkat emosional, profesional dan olahraga, ini sangat intens dan penuh kepuasan,” kata Masini, dilansir dari Motosan, Selasa (31/12/2024).

“Di penghujung tahun, Marc finis ketiga dan Álex (Marquez) ke delapan, juga menjadi dua Desmosedici GP23 pertama di klasifikasi, sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh,” imbuh pria asal Italia itu.

2. Tekad Kuat

Masini kemudian berterus terang tentang bagaimana Marquez memberikan kesan positif. Dari awal bergabung, manajemen sudah terkesan dengan tekad yang dimiliki juara dunia delapan kali tersebut.

“Dari sudut pandang manusia, saya sangat terkejut dengan kerendahan hati dan kepekaannya. Dia selalu punya momen dan kata-kata untuk semua orang,” papar Masini.

 

Halaman:
1 2
