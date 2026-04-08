Kisah Huang Hua, Ratu Bulu Tangkis China yang Temukan Pelabuhan Hati di Klaten

NAMA Huang Hua pernah menjadi momok menakutkan di dunia bulu tangkis internasional pada era 1990-an. Sebagai rival bebuyutan legenda Indonesia, Susy Susanti, pemain berjuluk Ratu Bulu Tangkis China ini memiliki karier yang sangat mentereng.

Namun, siapa sangka jalan hidup membawanya meninggalkan status kewarganegaraan China demi mengikuti panggilan cinta seorang pria asal Klaten, Jawa Tengah.

Keputusan Huang Hua menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bermula dari pertemuan tak terduga yang mengubah garis takdirnya. Pria yang berhasil meluluhkan hati sang juara dunia tersebut adalah Tjandra Budi Darmawan, seorang pengusaha asal Klaten yang akhirnya menjadi belahan jiwanya hingga kini.

1. Perjuangan Meluluhkan Hati

Pertemuan pertama sejoli ini terjadi di Jawa Timur, tepatnya saat perhelatan Indonesia Open 1991 di Malang. Adalah Chen Yu Niang, pelatih Huang Hua yang juga memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia, yang menjadi sosok makcomblang.

Chen memperkenalkan anak didiknya tersebut kepada Tjandra, yang ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan sang pelatih. Meski awalnya Huang Hua merespons dengan biasa saja, Tjandra justru menunjukkan kegigihan luar biasa.

Huang Hua dan suami Tjandra Budi Dharmawan

Demi mendekati sang pujaan hati, Tjandra rela terbang ke China dan menetap di sana selama setengah tahun hanya untuk mempelajari bahasa Mandarin. Kesungguhan ini perlahan meruntuhkan tembok pertahanan Huang Hua.

Puncaknya, saat Huang Hua tengah terbaring lemah di rumah sakit akibat infeksi pankreas, Tjandra menunjukkan sisi heroiknya dengan melamar sang atlet, yang kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan pada tahun 1993.