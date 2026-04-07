Pisah Rumah Bikin Marc Marquez Melempem di MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |00:10 WIB
Pisah rumah dengan sang adik disebut bikin Marc Marquez melempem di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
ANALISIS menarik disampaikan mantan pembalap MotoGP Ruben Xaus melihat Marc Marquez yang begitu buruk di awal musim ini. Ia menduga hal itu berkaitan dengan keputusan tinggal terpisah dari sang adik Alex Marquez!

Tiga seri awal seperti mimpi buruk buat Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu gagal naik podium dengan sekali gagal finis pada balapan pembuka musim yakni MotoGP Thailand 2026.

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez memang sanggup memenangi Sprint Race MotoGP Brasil 2026. Namun, sang juara dunia bertahan hanya bisa finis di posisi empat pada balapan tersebut serta kelima di Amerika Serikat (AS).

1. Kehidupan Pribadi

Penurunan performa Marquez itu banyak disebut akibat bahunya yang belum benar-benar pulih dari cedera usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Namun, Xaus mengungkap teori lain.

Menurutnya, selain masalah motor dan fisik, kehidupan pribadi Marquez ikut berpengaruh pada penurunan performa. Keputusan tinggal pisah rumah dengan Alex Marquez punya dampak tidak main-main.

“Ada juga situasi di kehidupan pribadinya, kakak-beradik Marquez, mereka tidak lagi tinggal bersama tahun ini. Dulu mereka berlatih bersama setiap hari. Dengan begitu, mental mereka selalu terjaga,” kata Xaus, mengutip dari Motosan, Selasa (7/4/2026).

 

