Gagal Tembus Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029, Pelatih Timnas Basket Indonesia Tetap Bangga

ULAANBAATAR – Harapan Timnas Basket Putra Indonesia untuk melangkah ke babak utama Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 resmi pupus menyusul dua hasil minor di Grup F Ronde 2 Pra-Kualifikasi. Kepastian tersingkirnya skuad Merah Putih dipastikan setelah menelan kekalahan telak dari Thailand.

Timnas Basket Indonesia kalah dari Thailand 75-90 di MBank Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, pada Jumat 27 November 2026. Sebelumnya, Indonesia juga harus mengakui keunggulan Mongolia dengan skor 64-72.

1. Posisi Klasemen

Dua hasil negatif tersebut membuat Indonesia tertahan di peringkat kelima klasemen Grup F dengan koleksi enam poin. Sementara itu, Thailand berada di puncak klasemen dengan 10 poin setelah menyapu bersih kemenangan dalam lima pertandingan.

Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, Koko Heru Setyo Nugroho, meminta para pemain tetap menjaga semangat untuk pertandingan terakhir melawan Fiji. Ia menegaskan timnya ingin menutup perjalanan di Mongolia dengan hasil positif.

“Iya kami tidak lolos (kualifikasi). Selanjutnya kami harus ambil kemenangan lawan Fiji. Kami ingin finish strong di Mongolia,” kata Koko dikutip dari rilis resmi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), Sabtu (28/11/2026).

Timnas Basket Indonesia dijadwalkan menghadapi Fiji di MBank Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, pada Minggu (29/11/2026). Fiji saat ini menempati posisi juru kunci Grup F, sehingga pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meraih kemenangan penutup.

Timnas Basket Indonesia vs Thailand. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

2. Evaluasi Energi Permainan

Koko Heru mengakui Indonesia tidak tampil dengan energi yang cukup baik saat menghadapi Thailand. Kondisi tersebut membuat lawan mampu mengambil kendali permainan sejak awal pertandingan.

“Saya mencoba memotivasi para pemain pada paruh kedua pertandingan. Setelah itu, kami mulai menunjukkan sedikit kebangkitan dan energi permainan yang lebih baik,” ungkapnya.