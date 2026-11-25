Atlet Basket Yesaya Saudale Motivasi Mahasiswa Kejar Mimpi di Dunia Olahraga

ATLET Basket Nasional, Yesaya Saudale memberikan motivasi kepada para mahasiswa saat menjadi narasumber pada sesi Genzone Talks dalam gelaran iNews Campus Connect di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, Rabu (25/11/2026). Ia mengungkapkan tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi di dunia olahraga.

Hal itu menjadi jawaban sekaligus tanggapan IBL Most Improved Player 2026 itu usai ditanya apakah para mahasiswa yang ingin mengejar prestasi di dunia olahraga terlambat dengan usianya yang saat ini rata-rata sudah menginjak kepala dua.

“Menurut aku tuh enggak ada kata terlambat buat melakukan itu. Mau itu di sport, mau itu di luar sport, jadi menurut aku ketika kamu udah kepikiran sesuatu buat ngelakuin itu sudah satu persen melangkah. Jadi tinggal gimananya kamu yang tadi dibilang konsisten terus disiplin,” ungkap Yesaya.

1. Bertahap dan Berproses

Ia pun menekankan jangan terlalu mengejar berbagai kompetisi saat mengawali perjalanan karier sebagai atlet. Ia justru menyoroti bagaimana proses itu bergerak secara bertahap. Salah satunya seperti bagaimana membiasakan tubuh dengan rasa lelah saat menjalani latihan.

“Jadi teman-teman yang udah mulai ‘Oh aku pengen nih jadi atlet…’ Sekarang apa? ‘Hyrox’ gitu. Terlepas dari olahraga itu ke tubuh jadi sehat juga. Orang kita olahraga kita nge-gym, jadi menurut aku enggak cuman kita mengejar ke competition-nya, coba kita ngejar gimana cara tubuh kita ini melawan rasa capek,” tutur Yesaya.