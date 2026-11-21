Timnas Basket Indonesia Bidik 2 Kemenangan di Ronde 2 Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029

JAKARTA – Timnas Basket Indonesia sudah siap menghadapi Ronde 2 Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Ajang itu akan berlangsung di Mongolia, pada 26-29 November 2026.

Skuad Merah Putih sudah merampungkan tiga laga uji coba sebelum bertolak ke Mongolia. Mereka memetik kemenangan atas Borneo Hornbills 96-82, atas Dewa United 76-74, dan mengalahkan Satria Muda Pertamina dengan skor 74-70.

1. Kompetitif

Pelatih Timnas Basket Indonesia, Koko Heru Setyo Nugroho, semakin optimistis menghadapi rivalitas di Mongolia nanti. Ia meyakini skuad yang dibangunnya sangat kompetitif demi lolos ke Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.

“Kami akan bertemu Mongolia, Thailand, kemudian Fiji. Saya optimistis karena kami harus meraih dua kemenangan untuk lolos ke kualifikasi selanjutnya,” jelas Coach Koko Heru usai pertandingan uji coba melawan Satria Muda di Jakarta, Jumat 20 November 2026.

“Namun, kami akan fokus menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan. Pertama, kami mempersiapkan diri menghadapi Mongolia,” sambungnya.

“Kami berangkat lebih awal ke Mongolia agar bisa melakukan persiapan dan berlatih di lapangan tempat pertandingan berlangsung. Itu menjadi salah satu keuntungan bagi kami. Setelah pertandingan melawan Mongolia selesai, baru kami beralih ke Thailand, kemudian Fiji,” kata Koko Heru.