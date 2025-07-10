Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putri Indonesia untuk FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A

DAFTAR 12 pemain Timnas Basket Putri Indonesia untuk FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A resmi dirilis. Hal itu diumumkan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

Ya, Perbasi merilis roster atau pemain yang telah ditetapkan untuk membela Garuda Pertiwi dalam turnamen yang akan berlangsung di Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, China pada 13 hingga 20 Juli 2025 itu. Turnamen itu akan diikuti oleh delapan tim basket putri terbaik di Asia, termasuk Indonesia.

1. Timnas Basket Putri Indonesia Siap Berlaga

Timnas Basket Putri Indonesia lolos setelah berhasil menjuarai turnamen FIBA Womens Asia Cup 2023 Division B. Kala itu, Garuda Pertiwi sukses membenamkan Timnas Basket Putri Iran (55-54) di Thailand.

Kini, Timnas Basket Putri Indonesia menatap serius turnamen FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A. Perbasi pun sudah merilis sebanyak 12 pemain yang akan berjuang bersama di turnamen tersebut.

Sebanyak 12 nama ini kombinasi antara pemain muda dan senior yang kenyang pengalaman. Sembilan pemain di antaranya yang sukses mengantarkan Timnas Basket Putri Indonesia promosi ke divisi A turnamen FIBA Womens Asia Cup.

Mereka di antaranya Priscilla Annabel Karen, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, Yuni Anggraeni, Clarita Antonio, Faizzatus Shoimah, Jesslyn Angelique Aritonang, Agustin Gradita Retong, Nathania Claresta Orville, dan pemain naturalisasi Kimberley Pierre-Louise.