Daftar 18 Pemain Timnas Basket Indonesia yang Dipanggil untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

JAKARTA – Sebanyak 18 pebasket telah dipanggil oleh Perbasi untuk memperkuat Timnas Basket Indonesia di Kualifikasi FIBA Cup 2025. Nama-nama tersebut dipanggil untuk menjalani persiapan jelang menghadapi kompetisi kualifikasi tersebut pada November 2024 mendatang.

Pemain-pemain papan atas Tanah Air pun turut masuk dalam 18 nama untuk Timnas Basket Indonesia tersebut. Mulai dari Abraham Damar Grahita, Brandon Jawato, Yudha Saputera hingga Vincent Kosasih.

Selain itu, terdapat Anthony Beane dan Derrick Michael Xzavierro juga masuk dalam daftar pemain Tim Merah-Putih. Mereka akan dinahkodai oleh pelatih yang membawa Pelita Jaya Jakarta juara IBL 2024 yakni Johannis Winar alias Coach Ahang.

Abraham Damar Grahita dkk dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan lanjutan Grup A Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 pada bulan November nanti. Pada 21 November, Timnas Basket Putra akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan di Gymnasium Goyang.

Lalu tiga hari kemudian atau tanggal 24 November, Timnas Basket Putra Indonesia menjamu Thailand di Indonesia Arena, Jakarta. Plt Ketum PP Perbasi, Ardima Rama Putra, pun berharap mereka bisa meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan tersebut.

“Kami berharap waktu persiapan ini dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal di babak kualifikasi nanti,” kata Ardima dilansir dari rilis Perbasi, Jumat (25/10/2024).

“Bagi para pemain yang namanya masuk daftar panggil, diharapkan berkumpul pada 27 Oktober di Belezza Apartment untuk menjalani latihan pada 28 Oktober 2024 hingga pelaksanaan pertandingan,” sambung Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi.