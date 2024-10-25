Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Daftar 18 Pemain Timnas Basket Indonesia yang Dipanggil untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |21:59 WIB
Daftar 18 Pemain Timnas Basket Indonesia yang Dipanggil untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
18 pemain dipanggil untuk memperkuat Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/perbasi.ina)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 18 pebasket telah dipanggil oleh Perbasi untuk memperkuat Timnas Basket Indonesia di Kualifikasi FIBA Cup 2025. Nama-nama tersebut dipanggil untuk menjalani persiapan jelang menghadapi kompetisi kualifikasi tersebut pada November 2024 mendatang.

Pemain-pemain papan atas Tanah Air pun turut masuk dalam 18 nama untuk Timnas Basket Indonesia tersebut. Mulai dari Abraham Damar Grahita, Brandon Jawato, Yudha Saputera hingga Vincent Kosasih.

Selain itu, terdapat Anthony Beane dan Derrick Michael Xzavierro juga masuk dalam daftar pemain Tim Merah-Putih. Mereka akan dinahkodai oleh pelatih yang membawa Pelita Jaya Jakarta juara IBL 2024 yakni Johannis Winar alias Coach Ahang.

Abraham Damar Grahita dkk dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan lanjutan Grup A Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 pada bulan November nanti. Pada 21 November, Timnas Basket Putra akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan di Gymnasium Goyang.

Timnas Basket Indonesia

Lalu tiga hari kemudian atau tanggal 24 November, Timnas Basket Putra Indonesia menjamu Thailand di Indonesia Arena, Jakarta. Plt Ketum PP Perbasi, Ardima Rama Putra, pun berharap mereka bisa meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan tersebut.

“Kami berharap waktu persiapan ini dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal di babak kualifikasi nanti,” kata Ardima dilansir dari rilis Perbasi, Jumat (25/10/2024).

“Bagi para pemain yang namanya masuk daftar panggil, diharapkan berkumpul pada 27 Oktober di Belezza Apartment untuk menjalani latihan pada 28 Oktober 2024 hingga pelaksanaan pertandingan,” sambung Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/36/3154110/timnas_basket_putri_indonesia-fYKS_large.jpg
Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putri Indonesia untuk FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/36/3114791/timnas_basket_putra_indonesia-ZnG8_large.jpg
Peluang ke FIBA Asia Cup 2025 Menipis, Timnas Basket Indonesia Dituntut Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089555/tak-mau-kalah-dari-sepakbola-menpora-dito-ariotedjo-pastikan-timnas-basket-indonesia-bakal-berburu-pemain-untuk-dinaturalisasi-XJIGHbvEqu.jpg
Tak Mau Kalah dari Sepakbola, Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Timnas Basket Indonesia Bakal Berburu Pemain untuk Dinaturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089544/hadapi-sisa-laga-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-johannis-winar-mau-timnas-basket-indonesia-lakukan-ini-qGxj2iTt12.jpg
Hadapi Sisa Laga Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Johannis Winar Mau Timnas Basket Indonesia Lakukan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/36/3035211/menpora-dito-lepas-timnas-basket-putra-indonesia-u-18-mentas-di-seaba-u-18-2024-QYnPhguCS7.jpg
Menpora Dito Lepas Timnas Basket Putra Indonesia U-18 Mentas di SEABA U-18 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/36/3014716/ungkap-target-besar-marques-bolden-ingin-buktikan-diri-di-nba-2024-2025-4ONre44iNQ.jpg
Ungkap Target Besar, Marques Bolden Ingin Buktikan Diri di NBA 2024-2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement