Alasan Bintang Pelita Jaya Yesaya Saudale Jatuh Cinta dengan Basket sejak Kecil

DEPOK – Bintang Pelita Jaya Jakarta, Yesaya Saudale, mengaku sudah jatuh cinta dengan olahraga basket sejak kecil. Hal tersebut tidak terlepas dari lingkungan saat tumbuh besar.

Alasan itu dibagikan Yesaya saat menjadi narasumber dalam sesi Genzone Talks pada gelaran iNews Campus Connect di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu 25 November 2026.

1. Lingkungan Basket

Yesaya menceritakan tumbuh di lingkungan yang memang sudah kental dengan dunia basket sejak kecil. Ibunya sendiri merupakan mantan pelatih basket tingkat SMA, sementara ketiga kakaknya juga aktif bermain basket. Sejak kecil, ia kerap diajak menemani kakak pertamanya berlatih di lapangan.

“Jadi aku sebenarnya keluarga atlet bisa dibilang, jadi dari orang tua aku empat bersaudara. Kakak dari pertama semua main basket sampai aku, bahkan mama itu pelatih basket dulu, pelatih SMA,” kata Yesaya, dikutip Kamis (26/11/2026).

“Jadi pas kakak main basket, kakakku yang pertama, aku ikut diajak ke lapangan basket buat main, buat kenali bola basket sampai akhirnya kakak itu ikut DBL dan terpilih ke Australia waktu itu,” imbuhnya.

Namun, pemicu utama yang membuat Yesaya benar-benar serius menekuni basket muncul ketika sang kakak sukses menembus ajang Developmental Basketball League (DBL) dan terpilih berangkat ke Australia. Momen itu membuatnya berpikir bisa ke luar negeri dengan gratis!

“Jadi aku berpikir, ‘Oh iya ya dengan bermain basket aku bisa ke luar negeri gratis, dan di sana pun kita terlepas jalan-jalan kita latihan basket, menimba ilmu’. Sampai akhirnya, ‘Oh ya oke. Aku ingin coba main basket’ gitu. Akhirnya dari kelas 3 SD aku main basket sampai sekarang,” tambahnya.

Perjalanan dari lapangan di lingkungan tempat tinggalnya di Bali tentu tidak selalu mulus. Yesaya mengaku sempat dilanda rasa jenuh saat berlatih di masa kecil. Namun, setiap kali rasa bosan itu menghampiri, ia selalu kembali mengingat target awalnya.