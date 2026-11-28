Hasil Latihan MotoGP Valencia 2026: Marc Marquez Pecahkan Rekor Lap Sirkuit Ricardo Tormo!

VALENCIA – Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil memukau dengan keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada Jumat 27 November 2026 malam WIB. Dalam sesi tersebut, juara dunia delapan kali kelas utama itu sekaligus sukses menorehkan rekor catatan waktu putaran terbaik di sirkuit tersebut.

Sesi practice awalnya dikuasai Johann Zarco (LCR) yang membukukan waktu 1 menit 29,683 detik. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) menyusul di posisi tiga besar, sementara Marquez masih berada di peringkat kelima.

1. Persaingan Ketat di Papan Atas Sepanjang Sesi

Marquez kemudian mulai menunjukkan kecepatannya dengan sempat menempati posisi teratas. Namun, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) berhasil mengambil alih posisi tersebut setelah mencatatkan waktu 1 menit 29,086 detik.

Persaingan semakin ketat ketika sesi practice memasuki menit ke-30. Bezzecchi berhasil menjadi pembalap tercepat, sedangkan Marquez turun ke posisi keempat di belakang Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Di Giannantonio.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Memasuki 10 menit terakhir, posisi Marquez kembali mengalami penurunan hingga berada di peringkat kedelapan. Sementara itu, Fernandez mengambil alih posisi teratas setelah menunjukkan kecepatan yang konsisten di lintasan.

Namun, Fernandez tidak mampu mempertahankan posisinya hingga sesi berakhir. Bezzecchi kembali merebut posisi pertama enam menit sebelum practice selesai.