Hadapi Sisa Laga Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Johannis Winar Mau Timnas Basket Indonesia Lakukan Ini

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia menyisakan dua laga penting di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Untuk menghadapi laga tersebut, pelatih Timnas Basket Indonesia, Johannis Winar berharap susunan roster bisa lebih baik.

Seperti yang diketahui, baru-baru ini Timnas Basket Indonesia tumbang di tangan Thailand dalam laga lanjutan Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (25/11/2024) sore WIB. Abrahan Damar Grahita dan kolega tumbang dengan skor 71-112.

Ini menjadi kekalahan kedua yang dialami Indonesia dari Thailand sekaligus yang keempat dalam fase ini. Sebelumnya, mereka dibekuk Negeri Gajah Putih di Nimibutr Stadium, Bangkok, dengan skor 56-73 pada Februari lalu.

Selain dari Thailand, Indonesia juga kalah dari Australia 51-106 pada 25 Februari 2024 dan mengakui keunggulan Korea Selatan 78-86 pada 21 November 2024. Atas hasil ini, Indonesia berada di peringkat keempat Klasemen Grup A dengan 4 angka. Kemudian Thailand ada di posisi ketiga dengan 6 poin. Adapun posisi satu dan dua diisi Australia dan Korea Selatan.

Dengan catatan ini, peluang Indonesia tipis ke FIBA Asia Cup 2025 Arab Saudi. Jika ingin ke Arab Saudi harus bisa memaksimalkan dua laga sisa, melawan Australia dan Korea Selatan.

Di saat yang sama, berharap Thailand dan Korea Selatan kalah di sisa laga mereka. Ini karena Australia yang kini koleksi 8 poin memiliki peluang kuat ke FIBA Asia Cup 2025 secara langsung.