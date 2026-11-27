Breaking News: Marc Marquez Resmi Umumkan Pensiun dari MotoGP!

VALENCIA – Kejutan besar mengguncang jagat balap motor dunia menjelang dimulainya rangkaian sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia 2026. Pembalap andalan Ducati, Marc Marquez, secara mengejutkan mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari ajang MotoGP pada akhir musim ini.

Pengumuman mendadak ini disampaikan oleh pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun tersebut hanya beberapa hari setelah ia memastikan gelar juara dunia kelas utama kedelapannya, atau gelar ke-10 di semua kelas, pada seri Grand Prix Portugal akhir pekan lalu. Keputusan ini sontak mengakhiri berbagai spekulasi terkait masa depannya yang sempat dikaitkan dengan perjuangan panjangnya melawan cedera.

1. Pesan Menyentuh dari Dalam Garasi Ducati

Momen pengumuman bersejarah itu terjadi tepat pada pukul 10.45 waktu setempat di garasi tim Ducati sebelum sesi FP1 dimulai. Sambil duduk di garasi, Marquez memperlihatkan rangkaian kartu bertuliskan pesan perpisahan langsung ke arah kamera televisi yang menyorotnya.

"Kita akan bicara nanti, tapi pertama-tama, terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya harap kalian menikmatinya sama seperti saya," tulis Marquez dalam pesan pertamanya, dikutip dari Crash, Jumat (27/11/2026).

"Ini akan menjadi balapan terakhir saya di MotoGP. Kita telah mencetak sejarah," tambahnya.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Bikin Seisi Paddock Terkejut

Kabar pensiunnya pemilik julukan The Baby Alien tersebut kontan membuat seisi pitlane terperangah. Sejumlah pembalap terlihat sangat terkejut mendengar keputusan ini, mengingat sebelumnya Marquez sudah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Ducati untuk menyongsong era baru mesin 850cc musim depan.