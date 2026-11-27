Mural Ikonik Valentino Rossi di Sirkuit Valencia Resmi Dihapus, Efek Marc Marquez Juara MotoGP 2026?

VALENCIA – Mural raksasa Valentino Rossi yang menghiasi dinding Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, secara resmi telah dihapus menjelang seri penutup MotoGP 2026 akhir pekan ini, 27-29 November 2026. Karya seni jalanan buatan seniman urban Axe Colours tersebut sebelumnya dibuat khusus pada 2021 untuk mengenang balapan perpisahan sang juara dunia tujuh kali kelas utama setelah lebih dari dua dekade berkarier.

Hilangnya lukisan dinding yang terletak di samping bangunan utama pitlane dan paddock itu sempat memicu spekulasi liar di kalangan penggemar. Banyak pihak menduga penghapusan tersebut berkaitan dengan keberhasilan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia kedelapannya di kelas utama pada seri Portugal akhir pekan lalu.

1. Bukan karena Marc Marquez

Pihak pengelola Sirkuit Ricardo Tormo segera meluruskan rumor tersebut dan menegaskan bahwa penghapusan mural murni disebabkan oleh faktor teknis bangunan. Kerusakan pada struktur dinding penyangga memaksa pihak sirkuit melakukan restorasi menyeluruh pada fasad gedung tersebut.

Sebagai gantinya, pengelola memasang layar digital raksasa seluas 64 meter persegi di lokasi yang sama untuk tetap menampilkan karya seni penghormatan kepada Rossi. Layar baru ini juga dirancang untuk menayangkan berbagai konten sejarah serta perkembangan terkini dunia balap motor.

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"Kami ingin mempertahankan penghormatan kepada Valentino Rossi, seorang pembalap legendaris yang memilih Sirkuit Ricardo Tormo untuk mengakhiri karier MotoGP-nya, tetapi layar baru ini memungkinkan kami membuka pintu bagi tambahan-tambahan baru," ujar General Manager Sirkuit Ricardo Tormo, Nicolas Collado, dikutip dari Crash, Jumat (27/11/2026).

"Pembalap seperti Marc Marquez, yang telah melampaui jumlah gelar juara dunia Rossi, juga merupakan bagian dari sejarah olahraga kami," tambahnya.