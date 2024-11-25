Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Tak Mau Kalah dari Sepakbola, Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Timnas Basket Indonesia Bakal Berburu Pemain untuk Dinaturalisasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |22:00 WIB
Tak Mau Kalah dari Sepakbola, Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Timnas Basket Indonesia Bakal Berburu Pemain untuk Dinaturalisasi
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia bakal mengikuti cara sepakbola Tanah, yakni mencari pemainan keturunan untuk dinaturalisasi. Menariknya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, mengatakan pemain yang naturalisasi spesifik big man alias yang memiliki postur besar agar bisa bersaing dengan negara-negara lain di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025.

Baru-baru ini, Timnas Basket Putra Indonesia tumbang di tangan Thailand dalam laga lanjutan Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (25/11/2024) sore WIB. Abrahan Damar Grahita dan kolega tumbang dengan skor 71-112.

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia dari Thailand sekaligus yang keempat dalam fase ini. Sebelumnya, mereka dibekuk Negeri Gajah Putih di Nimibutr Stadium, Bangkok, dengan skor 56-73 pada Februari lalu.

Selain dari Thailand, Indonesia juga kalah dari Australia 51-106 pada 25 Februari 2024 dan mengakui keunggulan Korea Selatan 78-86 pada 21 November 2024. Atas hasil ini, Indonesia berada di peringkat keempat Klasemen Grup A dengan 4 angka. Kemudian Thailand ada di posisi ketiga dengan 6 poin. Adapun posisi satu dan dua diisi Australia dan Korea Selatan.

Timnas Basket Indonesia

Dengan catatan ini, peluang Indonesia tipis ke FIBA Asia Cup 2025 Arab Saudi. Jika ingin lolos, mereka harus bisa memaksimalkan dua laga sisa, melawan Australia dan Korea Selatan. Di saat yang sama, berharap Thailand dan Korea Selatan kalah di sisa laga mereka. Ini karena Australia yang kini koleksi 8 poin memiliki peluang kuat ke FIBA Asia Cup 2025 secara langsung.

Menpora Dito pun menatap dua pertandingan terakhir dengan realistis. Dia masih optimis Anthony Beane Jr dkk masih bisa menang atas Korea Selatan, tetapi sulit untuk mengalahkan Australia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/36/3154110/timnas_basket_putri_indonesia-fYKS_large.jpg
Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putri Indonesia untuk FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/36/3114791/timnas_basket_putra_indonesia-ZnG8_large.jpg
Peluang ke FIBA Asia Cup 2025 Menipis, Timnas Basket Indonesia Dituntut Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089544/hadapi-sisa-laga-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-johannis-winar-mau-timnas-basket-indonesia-lakukan-ini-qGxj2iTt12.jpg
Hadapi Sisa Laga Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Johannis Winar Mau Timnas Basket Indonesia Lakukan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/36/3078897/daftar-18-pemain-timnas-basket-indonesia-yang-dipanggil-untuk-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-68Kf07IgjD.jpg
Daftar 18 Pemain Timnas Basket Indonesia yang Dipanggil untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/36/3035211/menpora-dito-lepas-timnas-basket-putra-indonesia-u-18-mentas-di-seaba-u-18-2024-QYnPhguCS7.jpg
Menpora Dito Lepas Timnas Basket Putra Indonesia U-18 Mentas di SEABA U-18 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/36/3014716/ungkap-target-besar-marques-bolden-ingin-buktikan-diri-di-nba-2024-2025-4ONre44iNQ.jpg
Ungkap Target Besar, Marques Bolden Ingin Buktikan Diri di NBA 2024-2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement