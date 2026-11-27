Marc Marquez Diramal Tak Seganas Sekarang di Era Motor 850cc MotoGP 2027, Ini Penyebabnya!

PERALIHAN regulasi MotoGP menuju mesin berkapasitas 850cc dan penggunaan ban Pirelli pada musim 2027 diprediksi bakal mengubah peta persaingan di lintasan. Mantan rider Honda, Pol Espargaro menilai karakter motor baru yang lebih jinak justru berpotensi mengurangi keunggulan alami yang selama ini dimiliki oleh sang juara dunia 10 kali, Marc Marquez.

Sepanjang kariernya di kelas utama sejak debut pada 2013, Marquez memang hanya pernah menunggangi motor bermesin 1000cc bersama Honda dan Ducati, dengan memasok ban Bridgestone lalu Michelin. Berbekal motor bertenaga buas tersebut, pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru saja mengunci gelar juara dunia kedelapannya di kelas utama pada seri Portimao akhir pekan lalu.

1. Gaya Balap Marquez Lebih Cocok dengan Motor Ekstrem

Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam pengembangan prototipe 850cc milik KTM sekaligus mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda, Espargaro memahami betul perbedaan karakter kedua generasi motor tersebut. Menurutnya, motor 1000cc saat ini menuntut fisik ekstrem serta keberanian mengelola risiko di batas limit, sebuah area abu-abu yang paling dikuasai oleh Marquez.

"Secara teknis, dalam hal gaya balapnya, saya rasa itu tidak cocok untuknya. Marc mengelola hal ini dengan sangat baik. Dia mampu menemukan batas dan mengelola risiko dengan cara yang tidak bisa dilakukan pembalap lain,” ungkap Pol Espargaro, dikutip dari Diorio AS, Jumat (27/11/2026).

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Sebaliknya, regulasi 850cc tahun depan menghadirkan motor yang jauh lebih lambat dengan karakter ban yang lebih lunak, sehingga pembalap bisa melaju lebih tenang dan halus tanpa banyak kendala teknis. Espargaro menilai penyederhanaan ini akan membuat persaingan menjadi jauh lebih merata bagi seluruh pembalap di grid.

"Saya pikir itu akan membantu menyamakan level persaingan bagi semua pembalap, dan dalam hal itu, Marc mungkin tidak akan memiliki banyak keunggulan," tambahnya.