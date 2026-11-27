Cetak 26 Poin Lawan SOOP, Megawati Hangestri Disanjung Pelatih Hyundai Hillstate!

SUWON – Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, tidak kuasa menyanjung Megawati Hangestri Pertiwi usai tampil luar biasa di laga melawan SOOP. Ia yakin timnya akan terus membaik seiring semakin mengilapnya penampilan sang bintang.

Pertandingan Hyundai Hillstate vs SOOP itu merupakan matchday 7 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 yang mulai masuk putaran dua. Laga digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, Kamis 26 November 2026 sore WIB.

1. Megawati Hangestri Cetak 26 Poin

Duel itu dimenangi Hyundai Hillstate dengan skor 3-1 (21-25, 25-21, 25-23, 25-23). Megawati tampil menggila! Ia menyumbang poin terbanyak dengan 26 angka, disusul Jordan Wilson dengan 20 angka.

Kang mengaku melakukan perubahan strategi di set kedua. Hal itu dilakukan setelah lawan mencuri set pertama. Ia pun memuji adaptasi ciamik dari Megawati.

“Kami melakukan beberapa perubahan strategi mulai set kedu, terutama mengakomodir Jordan Wilson tidak head to head dengan Audriana Fitzmorris,” kata Kang, sebagaimana dikutip dari Naver. Jumat (27/11/2026).

“Saat Mega dan Jordan bisa konsisten mencetak poin, permainan kami terus membaik,” sambung arsitek asal Korea Selatan tersebut.