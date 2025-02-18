Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Peluang ke FIBA Asia Cup 2025 Menipis, Timnas Basket Indonesia Dituntut Jaga Mentalitas

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |00:05 WIB
Timnas Basket Putra Indonesia kala berlatih. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Timnas Basket Putra Indonesia kala berlatih. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, Johannis Winar, menuntut timnya untuk tetap menjaga mentalitas. Hal ini dimintanya, meski peluang Timnas Basket Putra Indonesia berlaga di FIBA Asia Cup 2025 menipis.

Coach Ahang -sapaan akrab Johannis Winar- menginginkan timnya mempunyai mindset pemenang. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih.

timnas basket putra indonesia vs korea selatan foto ig @official_timnasbasket

1. Kiprah Timnas Basket Putra Indonesia

Timnas Basket Putra Indonesia akan melakoni dua pertandingan krusial melawan Australia dan Korea Selatan di FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers Windows 3. Skuad Garuda akan terlebih dulu bertandang ke Australia pada 20 Februari, kemudian menjamu Korsel di Indonesia Arena, Jakarta pada 23 Februari 2025.

Dua pertandingan itu menentukan nasib Indonesia di FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers Windows 3. Saat ini, Timnas Basket Putra Indonesia berada di dasar klasemen Grup A setelah kalah dalam empat pertandingan sebelumnya.

Meski begitu, persiapan Timnas Basket Putra Indonesia tetap dimaksimalkan. Coach Ahang sudah memanggil 12 pemain untuk diikutsertakan dalam dua pertandingan krusial melawan Australia dan Korea Selatan.

“Kita memang tidak mempunyai luxury waktu untuk mempersiapkan tim, kemarin pagi-sore latihan, hari ini latihan pagi kemudian kita siang sudah berangkat. Tetapi itu menjadi tantangan bagi kita semuanya, gimana dalam waktu singkat mempersiapkan tim untuk bertanding,” kata Coach Ahang kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Senin 17 Februari 2025.

“Sejauh ini, di dua hari persiapan sampai pagi ini so far so good. Kemudian sampai di Australia kita masih ada tiga kali kurang lebih kita bisa ambil waktu untuk persiapkan mereka menjadi lebih baik,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
