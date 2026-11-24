Jadwal MotoGP Valencia 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Bantu Ducati Juara Dunia Konstruktor?

Simak jadwal MotoGP Valencia 2026 pekan ini di mana tugas Marc Marquez belum usai (Foto: Ducati Corse)

CHESTE – Jadwal MotoGP Valencia 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez membantu Ducati Corse menjadi juara dunia di kategori konstruktor?

Seri ke-22 atau penutup MotoGP 2026 akan digelar pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP Valencia 2026 itu akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, 27-29 November.

1. Marc Marquez Juara Dunia

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)

Marc Marquez sudah resmi menyandang gelar juara dunia MotoGP 2026. Rider Ducati Lenovo itu memastikan titel kedelapannya pada pekan lalu di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal.

Tapi, tugas Marquez sejatinya belum selesai. Ia masih bisa memberikan satu gelar tambahan buat Ducati Corse yakni juara dunia di kategori konstruktor.

Saat ini, Aprilia memuncaki klasemen tersebut dengan 598 poin atau unggul hanya 10 angka dari Ducati di urutan dua. Dengan 37 angka tersisa untuk diperebutkan, apapun bisa terjadi.

Poin untuk kategori konstruktor dihitung dari pembalap dengan hasil terbaik dalam pekan balapan. Karena itu, empat rider Aprilia dan enam rider Ducati diwajibkan tampil sebaik mungkin di kedua sesi.