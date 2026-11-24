Hiroshi Aoyama Beri Wejangan untuk Veda Ega Pratama Usai Gagal Finis di Moto3 Portugal 2026

Hiroshi Aoyama memberikan nasihat kepada Veda Ega Pratama usai gagal finis di Moto3 Portugal 2026 (Foto: Honda Racing)

MANAJER Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, tidak kecewa dengan kegagalan Veda Ega Pratama finis di Moto3 Portugal 2026. Ia menganggap hal tersebut sebagai momen untuk belajar.

Seri ke-21 Moto3 2026 itu berakhir pahit untuk Veda Ega. Apalagi, ia harus memulai balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Minggu 22 November 2026 sore WIB, dari posisi 14.

1. Langsung Gagal Finis

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Portugal 2026 (Foto: Honda Racing)

Sebetulnya, Veda Ega bisa merangsek tiga posisi selepas start. Ia bahkan sempat berada di urutan delapan. Sayangnya, pembalap asal Indonesia terjatuh di tikungan terakhir!

Alhasil, Veda Ega gagal finis pada balapan tersebut. Itu adalah kali kedua sang pembalap tidak menyelesaikan lomba setelah terjatuh di Moto3 Amerika Serikat 2026.

2. Wejangan Hiroshi Aoyama

Aoyama tidak menyesali kegagalan Veda Ega untuk finis. Sebagai mentor, pria asal Jepang itu justru memintanya untuk belajar banyak dalam pengendalian diri.

"Sebagai pembalap muda, itu sesuatu yang masih perlu dia pelajari. Dia mesti bisa mengendalikan diri," kata Aoyama sebagaimana dikutip dari rilis Honda Team Asia, Selasa (24/11/2026).