3 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026, Alwi Farhan Bisa Bikin Kejutan?

SEBANYAK 3 wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 akan diulas Okezone. BWF World Tour Finals 2026 akan dilangsungkan di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026.

Turnamen ini merupakan puncak dari rangkaian turnamen BWF World Tour sepanjang 2026. Berdasarkan performa, ditemukan delapan pebulu tangkis terbaik di masing-masing nomor atau kategori.

Namun, ada satu regulasi yang mengatur. Setiap negara hanya mengizinkan dua nama di setiap nomor. Semisal China memiliki tiga wakil di posisi delapan besar nomor tunggal putra.

Berdasarkan regulasi, hanya dua pebulu tangkis dengan ranking lebih baik yang diizinkan lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Sementara itu, satu slot lagi diberikan kepada pemain yang berada di luar delapan besar.

Berdasarkan kondisi sekarang, ada tiga wakil Indonesia yang main di BWF World Tour Finals 2026. Lantas, siapa saja pebulu tangkis yang dimaksud?

Berikut 3 wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026:

1. Alwi Farhan

Alwi Farhan untuk pertama kalinya lolos ke BWF World Tour Finals. Di klasemen BWF World Tour 2026, pebulu tangkis 21 tahun ini menempati posisi empat.

Kondisi itu membuat Alwi Farhan ditempatkan di posisi unggulan bersama Christo Popov (Prancis), Anders Antonsen (Denmark) dan Victor Lai (Kanada). Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Alwi Farhan membuat kejutan?

Selain empat pebulu tangkis di atas, sektor tunggal putra diikuti Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Chou Tien Chen (Taiwan), Lakhsya Sen (India) dan Alex Lanier (Prancis).