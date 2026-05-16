Cetak Sejarah! Atlet Berkuda Indonesia Nusrtdinov Zayan Fatih Akan Mentas di Youth Olympic Games Dakar 2026

ATLET berkuda junior DNV Equestrian, Nusrtdinov Zayan Fatih (Dinov) dipastikan berlaga di ajang Youth Olympic Games (YOG) cabang olahraga berkuda equestrian dari nomor show jumping. Kepastian tersebut didapat setelah PP PORDASI sebagai induk organisasi olahraga berkuda di Indonesia secara resmi mengumumkan Dinov akan mewakili Indonesia di ajang pesta olahraga remaja tingkat dunia tersebut.

1. YOG Digelar 31 Oktober hingga 13 November 2026

YOG rencananya diselenggarakan pada 31 Oktober hingga 13 November 2026 di Dakar, Senegal yang akan mempertandingkan 35 cabang olahraga temasuk berkuda equestrian. YOG juga akan diikuti 23 negara partisipan yang akan mengirimkan kontingennya dan datang dari seluruh belahan dunia.

Dinov akan tampil di Youth Olympic Games 2026. (Foto: Istimewa)

“Saya sangat bersyukur dapat membela Indonesia di ajang Youth Olympic Games Dakar 2026, terima kasih untuk PP PORDASI dan Bapak Aryo Djojohadikusumo serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya selama ini,” kata Dinov.

2. Dinov Berjuang dari Babak Kualifikasi

Adapun terpilihnya Dinov menjadi kontestan di ajang bergengsi tersebut setelah melalui babak kualifikasi yang diambil dari hasil pertandingan FEI Jumping World Challenge Competition 3 yang digelar di Equinara Horse Sports Jakarta pada 15-16 November 2025. Hasil pertandingan itu selanjutnya dikomparasi dengan hasil pertandingan-pertandingan seleksi dari negara-negara di Zona Asia.

Dari hasil komparasi tersebut, Dinov menduduki peringkat 4 besar Zona Asia, sehingga yang bersangkutan berhak melaju ke ajang YOG Dakar 2026 dari Zona Asia yang mendapatkan jatah kuota 4 orang atlet. Sementara itu, 3 atlet lainnya yang juga lolos melenggang ke YOG Dakar 2026 dari Zona Asia adalah Ruirui Sun (China), Neil Kendall (India), Alya Adnan Awadh Almheiri (UAE).

Ketua Harian PP PORDASI, H. Eddy Saddak turut senang dan bangga atas pencapaian yang diraih Dinov. Menurutnya ini adalah sejarah dan rekor atlet bekuda junior Indonesia bisa berlaga di ajang sebesar YOG.

“Selamat dan semoga sukses untuk Dinov. Kami juga mengucapkan terima kasih karena berkat prestasi Dinov di Jumping World Challenge sehingga Indonesia mendapatkan kuota untuk mengikuti YOG,” ujar H. Eddy Saddak.