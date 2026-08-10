Persiapan Asian Games 2026, Turnamen Berkuda Digelar untuk Dorong Regenerasi Atlet Muda

BEKASI – Komitmen untuk melahirkan atlet-atlet berkuda potensial demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, seperti Asian Games 2026. terus ditunjukkan oleh Hub Indonesia. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui gelaran kejuaraan berkuda bergengsi bertajuk Mandiri Merdeka Master 2026.

Turnamen itu digelar di Jl. Alternatif Cibubur No.81 B RT.002/RW.009, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 6–16 Agustus 2026. Berkolaborasi dengan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi), ajang ini mempertandingkan dua kategori utama, yakni show jumping dan dressage.

Show Director Jupri Mardi mengungkapkan bahwa kejuaraan ini menjadi wadah penting untuk menjaring bibit baru sekaligus mendorong proses regenerasi atlet berkuda tanah air yang kini tengah bersiap menghadapi Asian Games 2026. Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki stok atlet potensial yang melimpah di masa depan.

“Jadi atlet bisa lebih percaya diri untuk bisa bersaing. Kalau di SEA Games, kita sudah kompetitif. Nanti tergantung federasi, mereka percaya diri gak menurunkan atlet-atlet muda di ajang internasional,” katanya Jupri Mardi dalam keterangannya, dikutip Senin (10/8/2026).

Turnamen berkuda digelar untuk persiapan Asian Games 2026. (Foto: PORDASI)

1. Penerapan Standar Kesejahteraan Hewan

Di sisi lain, dokter hewan berkuda berlisensi FEI (Federation Equestre Internationale) di Indonesia, Ade Octaviani, menuturkan bahwa ajang yang didukung Bank Mandiri ini juga menjadi sarana edukasi bahwa olahraga berkuda memiliki keunikan tersendiri dibandingkan cabang olahraga lainnya.

“Berkuda adalah olahraga dua. Kita tidak bisa memaksakan semuanya berjalan mulus. Untuk pertandingan segalanya yang menjadi prioritas adalah keselamatan atlet dan adaptasi standar kesejahteraan hewan (animal welfare)," katanya.

"Jadi secara kesehatannya semuanya diperhatikan benar sampai hal terkecil,” sambungnya.