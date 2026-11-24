Marc Marquez Pensiun Setelah Juara MotoGP 2026? Begini Kata Bos Ducati!

MANAJER Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengonfirmasi Marc Marquez tetap membalap bersama timnya di MotoGP 2027. Pernyataan itu menepis isu yang menyebut Marc Marquez akan pensiun setelah menyegel gelar MotoGP 2026.

“Marc (Marquez) tetap bersama kami setelah musim ini berakhir,” kata Davide Tardozzi, Okezone mengutip dari laman resmi MotoGP, Selasa (24/11/2026).

1. Marc Marquez Buka Peluang Pensiun

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Marc Marquez blak-blakan membuka peluang pensiun kelar MotoGP 2028. Tak heran Marc Marquez pensiun di akhir MotoGP 2028, mengingat berbarengan dengan kontraknya yang berakhir bersama Ducati pada pengujung 2028.

"Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun, jika harus memberikan angka, saya akan mengatakan ada kemungkinan 70 persen saya sudah pensiun dalam tiga tahun dan 30 persen saya masih akan membalap,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari GPBlog.

Namun, pembalap asal Jerman, Stefan Bradl, sedikit memberikan analisis. Dalam penilaian Stefan Bradl, Marc Marquez akan pensiun setelah mengunci gelar MotoGP 2026.

2. Marc Marquez Pembalap Tersukses di Kelas MotoGP

Gelar MotoGP 2026 menempatkan Marc Marquez sebagai pembalap tersukses di kelas premier dengan delapan trofi. Ia mengungguli pembalap legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, yang mengoleksi tujuh gelar.