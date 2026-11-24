Megawati Hangestri Ngaku Pusing Latihan Bareng Hyundai Hillstate

MEGAWATI Hangestri sukses membantu Hyundai Hillstate mencatatkan dua kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Tapi, ia mengaku pusing dengan menu latihan dari pelatih Kang Sung-hyung!

Hillstate kembali meraih kemenangan pada matchday enam Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Menghadapi Pink Spiders di Suwon Gymnasium, Suwon, Minggu 22 November 2026, mereka menang 3-0 (25-19, 25-17, 28-26)!

1. Tren Positif

Itu merupakan kemenangan kedua Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Megawati Hangestri dan kawan-kawan pun melanjutkan tren positif setelah sempat menelan kekalahan beruntun di empat laga awal.

Kemenangan tersebut juga tidak terlepas dari penampilan Megawati Hangestri yang kian mengilap. Di laga melawan Pink Spiders, pevoli asal Jember itu menorehkan 18 poin atau yang terbanyak di timnya.

2. Pusing Latihan

Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari latihan berat yang dijalani Hyundai Hillstate. Bahkan, Megawati Hangestri mengaku sampai pusing dengan menu yang diberikan Kang dan stafnya.

“Aku pusing banget latihan blocking,” kata Megawati dalam video yang diunggah di akun Instagram @hdecvolleyballteam, dikutip Selasa (24/11/2026).