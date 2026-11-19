Kisah Sedih Hafizuddin Roslin, Lifter Andalan Malaysia yang Lengan Kanannya Diamputasi Usai Kecelakaan Motor

PENCINTA olahraga Malaysia tengah berduka atas musibah yang menimpa atlet angkat besi nasional, Hafizuddin Roslin. Pemuda berusia 21 tahun tersebut harus kehilangan lengan kanannya setelah mengalami kecelakaan sepeda motor pada Senin 16 November 2026 lalu.

Menurut laporan dari media Malaysia, New Straits Times, insiden nahas itu terjadi sekira pukul 23.28 waktu setempat di Jalan Tol Bertingkat Sungai Besi-Ulu Kelang (SUKE). Hafizuddin diduga kehilangan kendali atas motornya hingga mengakibatkan cedera fisik yang sangat parah di bagian kepala, kaki, serta bahu kanan.

Hasil pemeriksaan awal tim medis di Hospital Kuala Lumpur (HKL) menunjukkan adanya komplikasi serius berupa penggumpalan darah atau hematoma di bahu kanannya. Kondisi tersebut memaksa dokter untuk segera mengambil tindakan operasi darurat pada hari Selasa.

1. Operasi Tujuh Jam demi Selamatkan Nyawa

Presiden Federasi Angkat Besi Malaysia (MWF), Datuk Ayub Rahmat, mengonfirmasi proses pembedahan berlangsung sangat panjang dan menegangkan. Tim medis berjuang keras menangani kerusakan jaringan yang dialami sang atlet.

"Dokter di Hospital Kuala Lumpur telah menyelesaikan operasi selama tujuh jam terhadap Hafizuddin," ungkap Datuk Ayub, dikutip dari New Straits Times, Kamis (19/11/2026).

Atlet angkat besi asal Malaysia, Hafizuddin Roslin

Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan anggota tubuhnya, keputusan pahit akhirnya harus diambil.

"Para dokter sudah berusaha menyelamatkan lengannya, tetapi terpaksa mengamputasinya di atas siku untuk mencegah situasi yang mengancam nyawa," tambahnya.