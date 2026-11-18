Tampil Luar Biasa, Tim Basket Putri Tangsel Libas Kabupaten Pandeglang di Porprov Banten 2026

TANGSEL – Kontingen bola basket putri Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses mencatatkan hasil gemilang pada babak penyisihan grup ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Berlaga di kandang sendiri, skuad putri Tangsel membungkam perlawanan Kabupaten Pandeglang dengan skor telak 53-25 pada Senin 16 November 2026.

Duel seru antarkabupaten/kota sekawasan Banten tersebut dihelat di GOR STAN Gedung SC Bintaro. Kemenangan meyakinkan dengan selisih 28 poin ini sekaligus memperlihatkan soliditas dan efektivitas kerja sama tim basket putri Tangsel di atas lapangan.

Hasil positif tersebut tentu menjadi modal berharga bagi skuad putri Tangsel untuk menjaga mentalitas tanding serta kepercayaan diri menatap laga-laga selanjutnya di fase grup.

1. Perjuangan Tim Putra dan Evaluasi Menyeluruh

Di sisi lain, hasil berbeda harus diterima oleh tim basket putra Kota Tangerang Selatan yang turun di kategori seberang. Mereka dipaksa mengakui keunggulan perlawanan sengit dari tim Kota Tangerang usai laga berakhir dengan skor tipis 70-79.

Kendati belum mampu mengamankan kemenangan perdana, para pemain putra Tangsel tetap menunjukkan daya juang tinggi dengan membukukan total 70 poin sepanjang jalannya pertandingan penuh gengsi tersebut.

Tim Basket Putra Tangsel. (Foto: Humas Tangsel)

Selisih sembilan poin dari rival sekota ini otomatis menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih tim putra Tangsel guna memperbaiki kekurangan sekaligus mendongkrak performa di pertandingan berikutnya.

2. Apresiasi Penuh dari Pemkot Tangerang Selatan

Dinamisnya persaingan cabang olahraga bola basket pada ajang Porprov VII Banten 2026 ini turut mendapat perhatian khusus dari pimpinan daerah, salah satunya Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan.