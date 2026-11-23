Panen 9 Medali di Kandang Sendiri, Tim Tenis Tuan Rumah Kuasai Porprov Banten 2026

TANGSEL - Kontingen cabang olahraga (cabor) tenis lapangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses menyabet gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Kepastian itu diraih setelah para atlet tuan rumah mengumpulkan total sembilan medali dengan rincian lima emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Berdasarkan hasil akhir laga yang berlangsung pada 16–22 November 2026 di Kota Tangerang Selatan, torehan tersebut menempatkan Tangsel di posisi teratas klasemen perolehan medali cabor tenis lapangan. Dominasi tim tuan rumah terlihat jelas karena mampu menyapu lima dari tujuh medali emas yang diperebutkan.

Lima keping emas kontingen Tangsel lahir dari nomor beregu putra, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran. Selain itu, satu perak diraih dari nomor beregu putri serta tiga perunggu disumbangkan dari nomor tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.

1. Ungguli Kabupaten Tangerang di Klasemen Akhir

Dengan koleksi lima emas, satu perak, dan tiga perunggu (total sembilan medali), Tangsel kokoh di peringkat pertama klasemen akhir cabor tenis lapangan. Posisi kedua ditempati Kabupaten Tangerang yang mengemas dua emas, dua perak, dan satu perunggu.

Keberhasilan meraih medali di berbagai sektor, mulai dari nomor perorangan, ganda, hingga beregu, menegaskan kedalaman skuad tenis lapangan Tangsel. Performa konsisten tersebut menjadi buah dari proses pembinaan dan latihan yang terarah sebelum turun di ajang tingkat provinsi.

Cabor Tenis di Porprov Banten 2026

Pencapaian ini pun semakin memperkuat pundi-pundi medali kontingen Tangsel yang berstatus sebagai tuan rumah Porprov VII Banten 2026. Hasil positif tersebut diharapkan mampu memicu semangat atlet dari cabang olahraga lain untuk mendulang prestasi serupa.

2. Harapan Wakil Wali Kota Tangsel

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, memberikan penghargaan tinggi atas perjuangan para atlet tenis lapangan yang mengharumkan nama daerah. Menurutnya, raihan lima emas dan gelar juara umum menjadi kebanggaan bersama seluruh warga.