Formula IDN 2027 Siap Digelar, 7 Tim Bidik Grid F4 Mandalika

JAKARTA – Kompetisi balap mobil formula nasional bersiap memasuki babak baru melalui penyelenggaraan Formula IDN 2027. Sebanyak tujuh tim telah menyatakan komitmen untuk mengikuti musim perdana kejuaraan Formula 4 (F4) yang akan menjadikan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu pusat pengembangan balap formula di Indonesia.

Kehadiran tujuh tim tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kompetisi F4 dengan target minimal 10 mobil di grid start. Formula IDN diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pembalap Indonesia untuk mengembangkan karier di ajang balap mobil formula.

1. Modal Penting

Formula IDN 2027 (Foto: Formula IDN 2027)

CEO Formula IDN, Michael Indradjaja, menyebut antusiasme para pemilik tim sebagai modal penting untuk membangun kompetisi yang berkelanjutan. Dia berharap kejuaraan ini dapat memberikan kesempatan bagi talenta otomotif nasional untuk berkembang melalui persaingan yang konsisten.

"Kepercayaan para pemilik tim menjadi motivasi besar bagi kami untuk menghadirkan kompetisi balap formula yang konsisten dan terus berkembang," kata Michael dalam keterangan resmi Formula IDN, Sabtu (21/11/2026).

2. Tujuh Tim Peserta

Tujuh tim yang telah menyatakan keikutsertaan adalah Dewa United BAIC, Dewa United Motorsports, Wish Motorsport, RFT Motorsport, Essential Racing Team, KART.INC, dan Delta Garage. Mereka diperkenalkan dalam kegiatan Formula IDN Track Day & Workshop yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 15–16 November 2026.

Michael menegaskan Formula IDN tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan pembalap muda dan pengembangan tim. Kompetisi tersebut turut dirancang untuk mendukung pertumbuhan industri pendukung olahraga otomotif nasional.

"Kami ingin Formula IDN menjadi The Home of Formula Racing in Indonesia. Bukan hanya sebagai promotor dan penyelenggara balapan, tetapi juga sebagai wadah bagi pembalap muda, tim, dan seluruh ekosistem motorsport untuk tumbuh bersama," ujarnya.

Penyelenggara masih membuka kesempatan bagi tim lain untuk bergabung pada musim 2027. Sejumlah calon peserta disebut tengah menjajaki keikutsertaan sehingga jumlah tim berpotensi bertambah untuk memenuhi target minimal 10 mobil.

Persiapan Formula IDN 2027 juga melibatkan sejumlah figur motorsport dari berbagai generasi yang hadir dalam kegiatan di Mandalika. Salah satunya Zavier Sungkar, putra pereli nasional Rizal Sungkar, yang bergabung dengan RFT Motorsport.

Essential Racing Team turut memperkuat persiapannya dengan menghadirkan Gerhard Lukita sebagai kepala pelatih dan Jimmy Lukita sebagai manajer tim. Sementara itu, Dewa United Motorsports melibatkan pembalap senior Demas Agil serta pembalap muda berlatar belakang karting, Akheel Chandra.

Keterlibatan pembalap dengan pengalaman berbeda diharapkan dapat mempertemukan kemampuan generasi senior dengan potensi talenta muda. Formula IDN juga diproyeksikan menjadi salah satu jalur bagi pembalap karting untuk melanjutkan karier ke kompetisi balap mobil formula.