3 Pembalap yang Absen di MotoGP Portugal 2026, Nomor 1 Francesco Bagnaia!

Berikut tiga pembalap yang absen di MotoGP Portugal 2026 (Foto: X/@PeccoBagnaia)

BERIKUT tiga pembalap yang absen di MotoGP Portugal 2026. Salah satunya adalah Francesco Bagnaia karena mengalami cedera patah tulang!

MotoGP 2026 sudah memasuki seri ke-21. Balapan bertajuk MotoGP Portugal 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November.

Akan tetapi, ada tiga pembalap reguler di grid MotoGP 2026 yang akan absen dari seri ini. Kebetulan, mereka mengalami masalah masing-masing. Siapa saja?

3 Pembalap yang Absen di MotoGP Portugal 2026

1. Francesco Bagnaia

Juara dunia MotoGP dua kali ini dipastikan absen di Portimao. Pasalnya, Bagnaia tengah menjalani pemulihan usai operasi bedah untuk mengatasi patah tulang metatarsal di kaki kanannya pada pekan lalu.

Rider asal Italia ini cedera usai ditabrak Fermin Aldeguer pada Sprint Race MotoGP Qatar 2026. Bagnaia diperkirakan harus istirahat minimal dua pekan sejak operasi bedah tersebut.

Itu artinya, bisa jadi sang pembalap absen pula di MotoGP Valencia 2026 pekan depan. Tapi, Ducati Lenovo berharap Bagnaia bisa datang karena itu akan jadi momen perpisahan kedua pihak.