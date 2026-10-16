Valentino Rossi dan Max Verstappen Saling Puji Jelang Duel di Balap Mobil

DUA nama besar di balapan, Valentino Rossi dan Max Verstappen, akan berduel di ajang GT World Challenge Europe 2026. Mereka saling memuji jelang tampil di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal.

GT World Challenge Europe 2026 memasuki seri terakhir akhir pekan ini. Balapan tersebut digelar pada 15-18 Oktober. Kebetulan, dua nama besar di ajang balap akan sama-sama tampil.

Rossi, yang banting setir jadi pembalap mobil, turun bersama Max Hesse di Team WRT dengan nomor mobil 46. Sementara, Verstappen turun bareng Chris Lulham dan Ben Barnicoat di tim miliknya, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

1. Harap Tidak Bertemu

Verstappen tampil di GT World Challenge di sela-sela F1 2026 yang tengah jeda dua pekan. Pria asal Belanda itu mengaku sudah tidak sabar untuk bertemu dan berduel dengan sosok legenda seperti Rossi.

“Ya, saya harap saya bisa bertemu dia. Rossi adalah orang yang keren. Ya, dia keren tapi saya tidak berharap bertemu dia saat balapan,” kata Verstappen, mengutip dari Crash, Jumat (16/10/2026).

“Saya sebetulnya berharap tidak akan bertemu siapa-siapa di lintasan. Tapi, Anda tidak pernah tahu,” tutup lelaki berusia 29 tahun tersebut.