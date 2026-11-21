Diserang Gara-Gara Kritik Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio Beri Klarifikasi

Fabio Di Giannantonio diserang sana-sini setelah mengkritik secara terbuka Marc Marquez usai Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Instagram/@vr46racingteam)

PORTIMAO – Fabio Di Giannantonio diserang sana-sini setelah mengkritik secara terbuka Marc Marquez usai Sprint Race MotoGP Qatar 2026. Ia mengaku hanya bicara dari pengalaman di lintasan saja.

Marquez dan Marco Bezzecchi bersenggolan di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 di tikungan 1 Sirkuit Internasional Lusail, Losail. Akibatnya, pembalap Aprilia Racing itu terjatuh dan gagal finis.

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dalam tayangan ulang, terlihat Bezzecchi mencoba menyalip dari dalam sementara Marquez yang sedikit melebar, seperti menutup celah. Namun, Race Direction tidak menjatuhkan hukuman apapun lantaran dianggap sebagai insiden balap.

1. Opini

Kelar Sprint Race, akun media sosial MotoGP mengunggah video percakapan antara Diggia, Marquez, dan Jorge Martin. Di momen itulah, ia dinilai hendak mengajari sosok yang sudah juara dunia tujuh kali.

“Saya tidak memberikan pendapat dan saya di sini tidak untuk mengajari seseorang apapun. Saya adalah seorang pembalap dan pribadi juga, saya tentu banyak membuat kesalahan,” kata Di Giannantonio, dinukil dari Crash, Sabtu (21/11/2026).

“Satu-satunya hal di kepala saya saat itu adalah kami semua berjuang untuk sesuatu yang besar dan ketika Anda dalam pertarungan, Anda tahu pembalap di belakangmu mungkin akan mencoba segalanya untuk melewati Anda,” sambung pria asal Italia itu.