Kisah Pilu Musim Debut Toprak Razgatlioglu, Jatuh di Mandalika hingga Akhiri MotoGP 2026 Lebih Cepat

Kisah Pilu Musim Debut Toprak Razgatlioglu, Jatuh di Mandalika hingga Akhiri MotoGP 2026 Lebih Cepat (Instagram/@toprakrazgatlioglu7)

JAKARTA - Pembalap Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, harus mengakhiri MotoGP 2026 lebih awal. Ia mengalami cedera imbas kecelakaan saat sesi latihan di MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika pada awal Oktober 2026.

1. Masa Sulit

Juara WorldSBK tiga kali, Toprak Razgatlioglu, mengungkapkan masa-masa sulit yang ia alami setelah terpaksa mengakhiri musim debutnya di MotoGP lebih awal.

Ia kini telah kembali ke Eropa dan menjalani operasi bahu.

“Terkadang, hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi,” tulis Toprak Razgatlioglu dalam unggahan di Instagram.

“Saya sedang melalui masa yang sulit karena untuk pertama kalinya dalam karier balap saya, saya harus mengakhiri musim lebih awal,” ucapnya.

Toprak Razgatlioglu

Ia mengaku merasa sangat aneh menyaksikan balapan melalui televisi.

“Saya telah menjalani operasi bahu agar bisa kembali dengan lebih kuat, dan saya pun sudah mulai berlatih,” katanya.

Toprak Razgatlioglu berharap bisa segera kembali menunggangi sepeda motor secepat mungkin.

“Terima kasih banyak kepada keluarga besar Yamaha, tim saya, dan Dokter Minola,” tuturnya.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung saya dan terus memberikan doa serta harapan baik bagi saya.”