20 Supercar Unjuk Gigi di Sirkuit Mandalika, Ada Ferrari hingga Aston Martin

JAKARTA - Sebanyak 20 supercar menjajal Sirkuit Mandalika, Lombok, dalam ajang Fastlane HF-X Mandalika Track Day 2026. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pembalap Senna Iriawan yang memberikan pengalaman langsung kepada para peserta dalam mengenal mobil balap.

1. 20 Supercar Jajal Mandalika

Sebanyak 20 kendaraan berperforma tinggi dari berbagai merek, seperti Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Porsche, dan BMW M Series, ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta datang dari sejumlah kota, di antaranya Surabaya, Jakarta, dan Bandung, untuk merasakan pengalaman berkendara di salah satu sirkuit kebanggaan Indonesia.

Founder Fastlane, Melvin Tenggara, menjelaskan bahwa kualitas lintasan dan kelengkapan fasilitas menjadi faktor penting dalam pemilihan Sirkuit Mandalika sebagai lokasi kegiatan.

“Mandalika menawarkan kualitas aspal yang sangat baik, fasilitas paddock yang modern, serta dukungan keselamatan melalui marshal di berbagai titik sirkuit dan ambulans yang bersiaga selama kegiatan berlangsung. Tata letak lintasannya juga memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan sekaligus menantang," ujarnya, dikutip Senin (9/11/2026).

Supercar jajal Mandalika

Menurut Melvin, berbagai keunggulan tersebut menjadikan Mandalika sebagai tempat yang tepat untuk menghadirkan pengalaman motorsport bagi para anggota Fastlane.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya berkendara yang bertanggung jawab. Melalui kegiatan di sirkuit, para anggota memiliki kesempatan untuk belajar sekaligus mengembangkan keterampilan mengemudi di lingkungan yang sesuai.

“Tujuan kami bukan hanya membawa mobil-mobil berperforma tinggi ke sirkuit. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang berkesan, membantu anggota meningkatkan keterampilan mengemudi, serta memahami karakter dan respons kendaraan dalam berbagai situasi. Semua itu perlu dipelajari dengan pendekatan yang tepat, di lingkungan sirkuit, dengan memperhatikan prosedur keselamatan,” katanya.

Salah satu pengalaman menarik dalam kegiatan ini adalah kesempatan bagi peserta untuk mengenal mobil balap secara langsung melalui sesi bersama pembalap Senna Iriawan menggunakan Radical SR1. Mobil balap open-top tersebut dirancang khusus untuk penggunaan di lintasan.

Sebelum mendapat kesempatan mengemudi secara langsung, peserta terlebih dahulu mengikuti sesi taxi ride bersama pembalap. Selanjutnya, beberapa peserta berkesempatan mengemudikan Radical SR1 dengan pendampingan profesional.