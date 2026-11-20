Pelatih Hyundai Hillstate Ungkap Kelemahan Serangan Megawati Hangestri meski Bisa Repotkan Lawan

Kekuatan pukulan Megawati Hangestri Pertiwi bisa merepotkan lawan-lawan Hyundai Hillstate tapi masih ada kelemahan (Foto: KOVO)

PELATIH Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, mengakui pukulan Megawati Hangestri Pertiwi bisa merepotkan lawan. Namun, serangan Megatron masih memiliki kekurangan.

Megawati sukses mencetak 13 poin untuk membawa Hyundai Hillstate meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Mereka menaklukkan Hi Pass 3-1 (25-20, 25-16, 19-25, 25-16) di Gwangju, Rabu 18 November 2026 sore WIB.

1. Masih Ada Kekurangan

Kang menilai kekuatan pukulan Megawati sudah cukup untuk merepotkan pertahanan lawan. Namun, ia berharap pevoli asal Jember itu mampu mengarahkan bola dengan sudut yang lebih tajam.

"Saya sudah menyampaikan kepada Megawati, akan lebih baik apabila dia bisa memukul bola lebih panjang dan mengarahkan serangannya ke sudut yang tepat,” kata Kang, mengutip dari Naver, Jumat (20/11/2026).

“Dengan kekuatan serangan seperti yang ditunjukkannya hari ini (Rabu), lawan mau tidak mau harus berusaha menerima bola. Dia perlu menciptakan sudut serangan yang lebih tajam," sambungnya.

Di laga itu, Jordan Wilson jadi penyumbang poin terbanyak dengan 24 angka. Sementara, Bae Yoo-na dan Megawati Hangestri sama-sama mencatatkan 13 poin.