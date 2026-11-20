Perbandingan Kisaran Gaji Boy Arnez dengan Megawati Hangestri

PERBANDINGAN kisaran gaji Boy Arnez dengan Megawati Hangestri menarik untuk diulas. Sebab, ada aturan berbeda yang diterapkan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO).

Boy Arnez bikin kejutan dengan bergabung bersama KB Insurance Stars Volleyball Club. Ia terdaftar sebagai outside hitter dengan status kuota pemain asing Asia.

Dengan begitu, Boy Arnez mengikuti jejak Megawati Hangestri sebagai pevoli pertama Indonesia yang main di Liga Korea untuk kategori putra. Keduanya kini sama-sama tampil di musim 2026-2027.

1. Kisaran Gaji Boy Arnez

Lantas berapa kisaran gaji Boy Arnez? Menurut laporan media Korea Selatan, Jong Ang Daily, besaran bayaran untuk pemain kuota Asia ditetapkan sebesar USD120 ribu (setara Rp2,2 miliar).

Angka itu merupakan kisaran gaji untuk pevoli putra kuota Asia di musim debutnya atau rookie. Untuk musim kedua, bayarannya akan meningkat menjadi USD150 ribu (setara Rp2,7 miliar).

Karena berstatus debutan, maka bisa dibilang kisaran gaji Boy Arnez ada di angka USD120 ribu per tahun. Ia mendapat sekira USD10 ribu (setara Rp182,8 juta) per bulan.