Kisah Nasib Naas Hakim Danish di Mandalika, Rival Veda Ega Pratama yang Dinilai Belum Matang Secara Taktik

KIPRAH pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danish Ramli, pada seri Moto3 Mandalika 2026 di Sirkuit Mandalika berjalan penuh hambatan. Mentor sekaligus manajernya, Zulfahmi Khairuddin, menilai sang pembalap masih memerlukan peningkatan besar dalam aspek kekuatan mental serta kematangan taktik saat berlaga di lintasan.

Perjalanan debutan asal Malaysia tersebut sudah terjal sejak sesi kualifikasi pertama (Q1). Penunggang motor tim AEON Credit-MT Helmets-MSI ini dijatuhi sanksi memulai balapan dari barisan paling belakang akibat kedapatan melaju terlalu lambat di trek.

Kendati harus mengawali perlombaan dari posisi ke-26, rival sengit rider Indonesia, Veda Ega Pratama ini menunjukkan potensi luar biasa dengan terus merangkak naik hingga menembus zona 10 besar sepanjang balapan berlangsung.

Sayangnya, perjuangan keras tersebut ternoda oleh insiden pada lap terakhir. Danish terlibat kontak dengan pembalap GRYD Racing, Joel Kelso, yang menyebabkan rivalnya tersebut terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan.

Akibat insiden tersebut, pengawas balapan menganggap Danish bersalah dan menghukumnnya dengan penalti waktu tiga detik. Posisi finis ke-12 yang diraihnya pun terdegradasi menjadi peringkat ke-14.

Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

1. Evaluasi Ketahanan Mental dan Taktik

Zulfahmi Khairuddin tak menampik bahwa performa anak asuhnya tersebut cenderung menurun dan kurang konsisten pasca-jeda musim panas.

Zulfahmi menjelaskan bahwa kemampuan Danish menembus 10 besar dari posisi buncit membuktikan kecepatan balapnya mampu bersaing di barisan depan. Kendati demikian, sisi pengelolaan emosi serta kematangan taktik dinilai masih menjadi tantangan besar.