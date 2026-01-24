Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Qarrar Firhand Tampil Gemilang: Raih Pole Position Grup dan Menang Heat Seri Pembuka WSK Super Master 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |09:51 WIB
Qarrar Firhand Tampil Gemilang: Raih Pole Position Grup dan Menang Heat Seri Pembuka WSK Super Master 2026
Qarrar Firhand membuka musim balap 2026 dengan hasil positif pada seri perdana WSK Super Master Series Round 1 (Foto: Dok. Pribadi)
A
A
A

PEMBALAP muda Indonesia Qarrar Firhand membuka musim balap 2026 dengan hasil positif pada seri perdana WSK Super Master Series Round 1 yang digelar di La Conca International Circuit, Italia. Ia sukses meraih pole position.

Pada sesi kualifikasi kategori OK Senior, Qarrar mencatatkan waktu 1:00,689 detik. Catatan itu mengantarkannya sebagai pembalap tercepat ketiga secara keseluruhan dari total 88 pembalap yang turun di kategori tersebut.

1. Pencapaian Penting

Qarrar Firhand akan tampil di British Formula 4

Qarrar mengamankan pole position di grupnya, sebuah pencapaian penting di awal musim. Memasuki balapan heat, Qarrar mengawali dengan finis di posisi 8 pada Heat 1.

Meski belum mendapatkan hasil maksimal, ia mampu bangkit dan menunjukkan performa kompetitif pada Heat 2 dengan meraih finis pertama di grupnya. Dia pun akan terus berbenah agar semakin apik ke depan.

“Saya senang sekali dan bersyukur bisa dapat Pole Position di Group, semua hard work dan latihan selama winter break terbayar,” kata Qarrar dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/1/2026).

“Semua pembalap di sini cepat dan waktunya juga ketat, jadi hasil kualifikasi dan Heat 2 ini menjadi modal yang bagus buat balapan selanjutnya," imbuhnya.

 

