Naik Podium di WSK Super Master Series 2026, Qarrar Firhand Persembahkan Kado Lebaran bagi Indonesia

Qarrar Firhand berhasil naik podium usai finis kedua pada putaran final WSK Super Master Series 2026 (Foto: Dok. Qarrar Firhand)

PEMBALAP muda, Qarrar Firhand, berhasil naik podium usai finis kedua pada putaran final WSK Super Master Series 2026. Itu menjadi kado Lebaran yang manis buat masyarakat Indonesia.

Berlaga di Sirkuit Franciacorta, Italia, Minggu 22 Maret 2026 sore waktu setempat, Qarrar sukses finis kedua di tengah persaingan ketat pembalap dunia. Keberhasilan ini terasa sangat emosional karena diraih tepat di momen Idul Fitri.

1. Ikhlas

Qarrar ikhlas meski harus berjuang jauh dari rumah di Tanah Air, bahkan tak sempat merasakan nikmatnya berlebaran bersama keluarga. Dedikasi pebalap bernomor 220 ini terbayar tuntas dengan berkibarnya Merah Putih di panggung internasional.

Dominasi Qarrar sudah terlihat sejak awal sesi. Memulai kualifikasi di posisi ketiga, ia tampil konsisten sepanjang babak Heats.

2. Terbayar Lunas

Pada babak Final yang berlangsung selama 16 lap, Qarrar menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia mencatatkan waktu terbaik yang sangat kompetitif, hanya terpaut 0,418 detik dari pemenang.

Performa ini membuktikan kematangan tekniknya di kelas Senior yang sangat kompetitif. Usai menerima trofi, Qarrar menyatakan kegundahannya lantaran harus balapan di saat Lebaran.