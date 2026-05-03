Sean Gelael Naik Podium di GT World Challenge Asia Mandalika, Pertamina Patra Niaga Buktikan Komitmen

Sean Gelael berhasil naik podium di GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Dok. Pribadi)

LOMBOK TENGAH – Sean Gelael berhasil naik podium dalam Race 1 GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu 2 Mei sore WIB. Hal itu membuktikan komitmen Pertamina Patra Niaga mendukung talenta nasional di ajang internasional.

Mengusung dukungan dari produk unggulan seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Fastron, Sean tampil kompetitif sejak awal balapan. Ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu impresif 1:28.026, sekaligus mencatatkan salah satu lap tercepat di Sirkuit Mandalika.

1. Strategi

Memulai balapan dari posisi terdepan, Sean bersama tim Garage 75 menerapkan strategi balap yang terukur. Sebagai pembalap kelas Silver yang turun tanpa rekan setim, Sean mampu menjaga ritme dan membangun keunggulan signifikan untuk mengantisipasi penalti pit stop yang harus dijalani.

Strategi tersebut berjalan optimal hingga insiden yang melibatkan Hiroaki Nagai dan Brian Lee memicu Full Course Yellow dan Safety Car. Kondisi ini membuat seluruh jarak antar pembalap kembali merapat, sehingga menghapus keunggulan waktu yang telah dibangun Sean

Usai menjalani pit stop dan penalti dengan lancar, Sean harus turun ke posisi keenam. Namun dengan semangat juang tinggi, ia berhasil melakukan comeback hingga finis di posisi ketiga secara keseluruhan, serta posisi kedua di kelas Silver.