Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sean Gelael Naik Podium di GT World Challenge Asia Mandalika, Pertamina Patra Niaga Buktikan Komitmen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |20:09 WIB
Sean Gelael Naik Podium di GT World Challenge Asia Mandalika, Pertamina Patra Niaga Buktikan Komitmen
Sean Gelael berhasil naik podium di GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Dok. Pribadi)
A
A
A

LOMBOK TENGAH – Sean Gelael berhasil naik podium dalam Race 1 GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu 2 Mei sore WIB. Hal itu membuktikan komitmen Pertamina Patra Niaga mendukung talenta nasional di ajang internasional.

Mengusung dukungan dari produk unggulan seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Fastron, Sean tampil kompetitif sejak awal balapan. Ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu impresif 1:28.026, sekaligus mencatatkan salah satu lap tercepat di Sirkuit Mandalika.

1. Strategi

Sean Gelael naik podium di GT World Challenge Asia 2026 (Foto: Dok. Pribadi)

Memulai balapan dari posisi terdepan, Sean bersama tim Garage 75 menerapkan strategi balap yang terukur. Sebagai pembalap kelas Silver yang turun tanpa rekan setim, Sean mampu menjaga ritme dan membangun keunggulan signifikan untuk mengantisipasi penalti pit stop yang harus dijalani.

Strategi tersebut berjalan optimal hingga insiden yang melibatkan Hiroaki Nagai dan Brian Lee memicu Full Course Yellow dan Safety Car. Kondisi ini membuat seluruh jarak antar pembalap kembali merapat, sehingga menghapus keunggulan waktu yang telah dibangun Sean

Usai menjalani pit stop dan penalti dengan lancar, Sean harus turun ke posisi keenam. Namun dengan semangat juang tinggi, ia berhasil melakukan comeback hingga finis di posisi ketiga secara keseluruhan, serta posisi kedua di kelas Silver.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/37/3208387/qarrar_firhand_berhasil_naik_podium_usai_finis_kedua_pada_putaran_final_wsk_super_master_series_2026-wQsK_large.jpg
Naik Podium di WSK Super Master Series 2026, Qarrar Firhand Persembahkan Kado Lebaran bagi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/37/3206031/qarrar_firhand_menunjukkan_mental_juara_saat_turun_di_seri_penutup_wsk_super_master_series_r4_di_arena_legendaris_sirkuit_south_garda_karting-bAoG_large.jpg
Tunjukkan Mental Juara, Pembalap Indonesia Qarrar Firhand Tembus 10 Besar di South Garda Karting Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/37/3201413/qarrar_firhand_berhasil_menjuarai_heat_1_wsk_italia-c5Z1_large.jpg
Qarrar Firhand Juara Heat 1 WSK Italia, Modal Bagus Sebelum ke F4 Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/37/3197250/qarrar_firhand_membuka_musim_balap_2026_dengan_hasil_positif_pada_seri_perdana_wsk_super_master_series_round_1-CHAi_large.jpeg
Qarrar Firhand Tampil Gemilang: Raih Pole Position Grup dan Menang Heat Seri Pembuka WSK Super Master 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/37/3176103/alvin_bahar_ikut_mendampingi_putranya_dalam_tes_balap_ketahanan_di_malaysia-kYia_large.jpeg
Alvin Bahar Dampingi Putranya Ikut Tes Endurance di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/37/3114811/sean_gelael_resmi_gabung_mclaren_automotive_dan_united_autosports_di_fia_wec_2025-pskR_large.jpg
FIA WEC 2025: Sean Gelael Gabung McLaren Automotive dan United Autosports
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement