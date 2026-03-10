Tunjukkan Mental Juara, Pembalap Indonesia Qarrar Firhand Tembus 10 Besar di South Garda Karting Italia

Qarrar Firhand menunjukkan mental juara saat turun di seri penutup WSK Super Master Series R4 di arena legendaris Sirkuit South Garda Karting (Foto: Dok. Pribadi)

PEMBALAP Indonesia, Qarrar Firhand, menunjukkan mental juara saat turun di seri penutup WSK Super Master Series R4. Ia berhasil menembus posisi 10 besar dalam balapan tersebut!

Ajang itu berlangsung di sirkuit legendaris South Garda Karting, Italia, Minggu 8 Maret 2026 sore WIB. Qarrar bertarung di kategori OK melawan 75 pembalap dari berbagai negara.

1. Konsistensi

Dalam kualifikasi, Qarrar mencatatkan waktu tajam 46,245 detik dengan kecepatan puncak mencapai 106,4 km/jam. Konsistensinya di babak penyisihan, setelah melalui persaingan sengit di sesi Heats, membawanya menempati peringkat ke-18 dengan total 55 poin.

Lonjakan dibuat di babak pra-Final B, di mana Qarrar tampil sangat agresif. Ia melesat dan berhasil finis di posisi ke-4.

Puncaknya, pada balapan final sepanjang 17 putaran, Qarrar membuktikan kapasitasnya untuk tetap tenang di bawah tekanan tinggi. Padahal, ia memulai dari posisi yang sulit di tengah kepungan pembalap tangguh dunia.