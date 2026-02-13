Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Qarrar Firhand Juara Heat 1 WSK Italia, Modal Bagus Sebelum ke F4 Inggris

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |14:23 WIB
Qarrar Firhand Juara Heat 1 WSK Italia, Modal Bagus Sebelum ke F4 Inggris
Qarrar Firhand berhasil menjuarai Heat 1 WSK Italia (Foto: Dok. Pribadi)
A
A
A

CATATAN membanggakan dibuat Qarrar Firhand dengan merajai Heat 1 dalam seri pembuka WSK Euro Series 2026. Itu akan jadi mobil bagus baginya sebelum menapaki F4 Inggris.

Seri itu berlangsung di Sirkuit Viterbo, Italia, Kamis 12 Februari 2026. Qarrar menunjukkan performa yang tak tertandingi oleh para rivalnya dari berbagai belahan dunia.

1. Start Posisi 2 Lalu Dominan

Qarrar Firhand berhasil menjuarai Heat 1 WSK Italia (Foto: Dok. Pribadi)
Qarrar Firhand berhasil menjuarai Heat 1 WSK Italia (Foto: Dok. Pribadi)

Pembalap asal Indonesia itu memulai lomba dari posisi kedua (P2) setelah sesi kualifikasi. Ia tampil dominan sepanjang lomba.

Qarrar pun bisa finis terdepan! Berdasarkan data resmi pencatatan waktu (live timing), ia unggul dengan selisih waktu 7,914 detik dari pembalap di posisi kedua.

Pada balapan tersebut, Qarrar berhasil menjadi satu-satunya pembalap yang menorehkan waktu putaran di kisaran 1:03.800. Itu sekaligus menjadi catatan waktu tercepat di seluruh grup.

Performa Qarrar pun tidak terpengaruh kondisi lintasan licin akibat hujan. Ia berhasil mencatatkan kecepatan puncak hingga 100,4 km/jam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/37/3197250/qarrar_firhand_membuka_musim_balap_2026_dengan_hasil_positif_pada_seri_perdana_wsk_super_master_series_round_1-CHAi_large.jpeg
Qarrar Firhand Tampil Gemilang: Raih Pole Position Grup dan Menang Heat Seri Pembuka WSK Super Master 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/37/3176103/alvin_bahar_ikut_mendampingi_putranya_dalam_tes_balap_ketahanan_di_malaysia-kYia_large.jpeg
Alvin Bahar Dampingi Putranya Ikut Tes Endurance di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/37/3114811/sean_gelael_resmi_gabung_mclaren_automotive_dan_united_autosports_di_fia_wec_2025-pskR_large.jpg
FIA WEC 2025: Sean Gelael Gabung McLaren Automotive dan United Autosports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/37/3112550/qarrar_firhand_meraih_poin_perdana_di_wsk_super_master_series_sarno_2025-RpQx_large.jpeg
Qarrar Firhand Raih Poin Perdana di WSK Super Master Series Sarno 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/43/3103389/ducati_corse-4NXo_large.jpg
Periskop 2025: Juara Dunia F1 dan MotoGP Kembali ke Penguasa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/37/3101320/lewis_hamilton-crFG_large.jpg
Lewis Hamilton Gabung Ferrari di Usia 40 Tahun, Legenda F1: Belum Terlalu Tua!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement