Qarrar Firhand Juara Heat 1 WSK Italia, Modal Bagus Sebelum ke F4 Inggris

CATATAN membanggakan dibuat Qarrar Firhand dengan merajai Heat 1 dalam seri pembuka WSK Euro Series 2026. Itu akan jadi mobil bagus baginya sebelum menapaki F4 Inggris.

Seri itu berlangsung di Sirkuit Viterbo, Italia, Kamis 12 Februari 2026. Qarrar menunjukkan performa yang tak tertandingi oleh para rivalnya dari berbagai belahan dunia.

1. Start Posisi 2 Lalu Dominan

Qarrar Firhand berhasil menjuarai Heat 1 WSK Italia (Foto: Dok. Pribadi)

Pembalap asal Indonesia itu memulai lomba dari posisi kedua (P2) setelah sesi kualifikasi. Ia tampil dominan sepanjang lomba.

Qarrar pun bisa finis terdepan! Berdasarkan data resmi pencatatan waktu (live timing), ia unggul dengan selisih waktu 7,914 detik dari pembalap di posisi kedua.

Pada balapan tersebut, Qarrar berhasil menjadi satu-satunya pembalap yang menorehkan waktu putaran di kisaran 1:03.800. Itu sekaligus menjadi catatan waktu tercepat di seluruh grup.

Performa Qarrar pun tidak terpengaruh kondisi lintasan licin akibat hujan. Ia berhasil mencatatkan kecepatan puncak hingga 100,4 km/jam.