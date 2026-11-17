Juara Dunia via Sprint Race MotoGP Portugal 2026, Marc Marquez Bakal Samai Catatan Valentino Rossi!

MARC Marquez berpotensi menyamai catatan Valentino Rossi jika jadi juara dunia MotoGP 2026 kelar Sprint Race seri Portugal. Kemungkinan tersebut terbuka lebar.

Seri ke-21 MotoGP 2026 akan digelar akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP Portugal 2026 tersebut dihelat di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November.

Marquez di ambang jadi juara dunia MotoGP 2026. Pria berpaspor Spanyol itu memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan koleksi 431 poin.

1. Cukup Menang Sprint Race

Rider Ducati Lenovo tersebut unggul 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua dan 74 poin dari Marco Bezzecchi di urutan tiga. Dengan begitu, ia bisa saja jadi juara dunia kelar Sprint Race.

Pasalnya, Marquez cukup memenangi Sprint Race MotoGP Portugal 2026 untuk jadi juara dunia. Atau, ia hanya perlu melebarkan jarak menjadi 62 poin dari Martin selepas balapan pendek tersebut.

Bila mampu melakukannya, Marquez akan mengukir sejarah tersendiri. Ia bakalan jadi pembalap pertama yang memastikan gelar juara dunia lewat Sprint Race, format yang baru diperkenalkan pada 2023.