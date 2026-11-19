Alasan Jorge Lorenzo Sebut Marc Marquez Pembalap MotoGP Terbaik Sepanjang Masa

Jorge Lorenzo berani menyebut Marc Marquez sebagai pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa (Foto: MotoGP)

JORGE Lorenzo berani menyebut Marc Marquez sebagai pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. Ia tentu punya alasan tersendiri di balik pernyataan bombastis tersebut.

Marquez di ambang meraih gelar juara dunia kedelapan di kelas premier. Ia bisa mengunci titel bergengsi tersebut pada MotoGP Portugal 2026 pekan ini.

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Saat ini, Marquez mengoleksi 431 poin. Ia unggul hingga 60 angka dari pesaing terdekat Jorge Martin. Cukup menjaga selisih poin itu selepas seri Portugal, maka ia bakal jadi juara dunia MotoGP 2026.

Lorenzo mengakui Marquez akan menyamai torehan gelar Giacomo Agostini di kelas premier yakni delapan kali juara dunia. Tapi, dalam hal lain, kompatriotnya itu layak disebut yang terbaik sepanjang masa.

“Sepertinya (dia) akan menyamai Agostini dalam hal delapan gelar juara. Dia akan jadi pembalap terbaik di sepanjang sejarah (MotoGP),” kata Lorenzo, dikutip dari Crash, Kamis (19/11/2026).

“Dan dalam hal teknik dan skill, saya yakin dia (Marquez) adalah yang terbaik sepanjang masa,” sambung lelaki berjuluk Por Fuera itu.