3 Pembalap yang Tampil sebagai Pengganti di MotoGP Portugal 2026, Nomor 1 Debut Bareng Tim Pabrikan!

Berikut tiga pembalap yang tampil sebagai pengganti di MotoGP Portugal 2026 (Foto: Honda Racing Corporation)

BERIKUT tiga pembalap yang tampil sebagai pengganti di MotoGP Portugal 2026. Salah satunya akan debut bareng tim pabrikan Ducati Lenovo.

Seri ke-21 MotoGP 2026 itu akan berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November. Ada tiga pembalap yang harus absen yakni Joan Mir, Francesco Bagnaia, dan Toprak Razgatlioglu.

Kursi kosong yang ditinggalkan ketiga pembalap itu akan diisi oleh orang lain di akhir pekan ini. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap yang Tampil sebagai Pengganti di MotoGP Portugal 2026

1. Iker Lecuona

Ducati Corse menunjuk pria asal Spanyol ini untuk mendampingi Marc Marquez di tim pabrikan. Alhasil, Lecuona akan menjalani debutnya di Ducati Lenovo untuk seri Portugal.

Sebelum ini, sang pembalap sering jadi pengganti untuk tim Gresini Racing. Lecuona beberapa kali menggantikan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di MotoGP 2026.

Keputusan Ducati menunjuk pembalap satu ini bukan tanpa alasan. Lecuona berstatus sebagai rider tim pabrikan di World Superbike 2026 sebagai rekan setim Nicolo Bulega.