Megawati Hangestri Diisukan Bakal Ditendang dari Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung Buka Suara

PELATIH Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, melontarkan pujian tinggi terhadap kualitas serangan Megawati Hangestri. Ia menilai pevoli asal Indonesia tersebut memiliki kemampuan pukulan terbaik di antara seluruh pemain kuota Asia di Liga Voli Korea musim ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Kang di tengah tekanan berat yang sedang melanda skuad asuhannya. Hillstate tercatat tengah terpuruk di dasar klasemen sementara setelah gagal meraih kemenangan dalam empat laga beruntun.

Rentetan hasil negatif tersebut sempat memicu spekulasi mengenai nasib para pemain impor di dalam tim. Posisi Megawati bersama legiun asing asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, dikabarkan berada dalam bayang-bayang evaluasi manajemen.

1. Isu Perombakan Kuota Pemain Asing

Menanggapi isu perombakan skuad, Kang mengakui mengganti pemain asing bukanlah perkara mudah bagi struktur tim. Perubahan pada sektor pemain Asia secara otomatis akan berdampak pada keseimbangan taktik serta komposisi pemain asing lainnya.

"Hal ini sulit karena jika kita mengubah kuota pemain Asia berdasarkan posisi, kami juga harus mengubah komposisi pemain asing lainnya. Saat ini, tidak ada pemain dari kuota Asia yang memiliki kemampuan menyerang seperti Megawati di posisi opposite hitter," jelas Kang, dikutip dari media Korea Selatan, Chosun, Rabu (18/11/2026).

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Juru taktik berpengalaman itu memilih bersikap hati-hati sebelum menentukan langkah strategis bagi timnya. Ia menegaskan masih ingin memantau perkembangan situasi di lapangan terlebih dahulu.

"Saya sedang mempertimbangkan, tetapi saya rasa saya perlu memantau situasinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan," imbuhnya.