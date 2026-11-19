Pedro Acosta Ragu Marc Marquez Segel Titel Juara Dunia via Sprint Race MotoGP Portugal 2026

Pedro Acosta yakin Marc Marquez akan mengunci gelar juara dunia di hari Minggu, bukan Sabtu (Foto: Facebook/MotoGP)

PORTIMAO – Pedro Acosta ragu Marc Marquez bakal menyegel titel juara dunia musim ini selepas Sprint Race MotoGP Portugal 2026. Tapi, sang kompatriot tetap akan menyandang status bergengsi tersebut pekan ini.

Marquez di ambang gelar juara dunia MotoGP yang kedelapan. Saat ini, rider Ducati Lenovo itu menguasai puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 431 poin.

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sang juara dunia bertahan unggul 60 poin dari Jorge Martin di urutan dua, serta 74 angka dari Marco Bezzecchi di posisi tiga. Marquez cukup menjaga selisih dari kedua pesaingnya tidak sampai 37 angka di akhir pekan.

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Bahkan, Marquez bisa saja mengunci gelar juara dunia di Sprint Race MotoGP Portugal 2026, Sabtu 21 November. Syaratnya, ia hanya perlu memperlebar jarak dengan Martin menjadi minimal 62 angka.

Cara tersebut cukup mudah karena Marquez bisa jadi juara dunia dengan memenangi balapan pendek. Tapi, Acosta ragu hal itu bisa dilakukan.

“(Cukup) 14 poin? Atau hanya melebarkan jarak dua poin di Sabtu? Saya pikir itu akan lebih mudah di hari Sabtu. (Tapi) dia akan menyelesaikannya pada hari Minggu (balapan utama),” kata Acosta, dikutip dari Motosan, Kamis (19/11/2026).