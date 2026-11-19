Bagaimana Cara Marc Marquez Juara MotoGP 2026 di Portugal?

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, berpeluang memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 pada Grand Prix Portugal akhir pekan ini. Bahkan, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bisa mengunci gelar tersebut lebih awal melalui sesi Sprint yang berlangsung pada Sabtu 21 November 2026.

MotoGP Portugal 2026 akan digelar pada 20-22 November 2026. Marc Marquez datang dengan modal keunggulan 60 poin atas Jorge Martin dari Aprilia Racing yang menempati posisi kedua klasemen sementara.

Marc Marquez di ambang juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Selain itu, pembalap bernomor 93 tersebut juga memiliki jarak 74 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang berada di peringkat ketiga. Dengan maksimal 74 poin tersisa hingga akhir musim, Marc Marquez memiliki peluang pertama untuk mengamankan gelar juara dunia kedelapan sepanjang kariernya.

1. Bisa Kunci Gelar Juara di Sprint Race MotoGP Portugal 2026

Skenario paling menguntungkan bagi Marquez adalah meraih kemenangan pada balapan Sprint. Hasil tersebut sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia tanpa perlu menunggu hasil balapan utama yang berlangsung pada Minggu 22 November 2026.

Marc Marquez juga bisa mengunci gelar apabila mengakhiri Sprint Race di posisi kedua. Namun, skenario tersebut bergantung pada hasil Jorge Martin yang harus gagal menembus posisi tiga besar.

Peluang lainnya terbuka jika Marc Marquez finis di posisi kedelapan. Ia tetap bisa memastikan gelar juara dunia apabila mampu mengumpulkan setidaknya dua poin lebih banyak dibandingkan Martin dalam balapan tersebut.